Тбилиси, 17 июня, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В Тбилиси, на территории, прилегающей к администрации президента Грузии, началась так называемая «картофельная акция», организаторы которой совершенно бесплатно раздают прохожим довольно увесистые пакеты с картофелем.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Как заявляют выдающие продукты лица, они представляют движение «Вместе домой», которое несколько месяцев назад инициировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а картофель закупили на деньги, собранные в рамках этого движения грузинскими эмигрантами.

Раздача картофеля, по заявлению организаторов акции, — жест чисто символический, потому что, по их мнению, на президентских выборах 2018 года нынешняя власть фактически купила голоса населения за счет «подаренных» ему продуктов.

Охотно разбирают пакеты с картофелем и местные жители, многие из которых не скупятся для журналистов на слова негодования в адрес нынешнего президента Саломе Зурабишвили, олигарха Бидзины Иванишвили, который, по их словам, «привел людям на голову эту женщину», и призывают Иванишвили уйти и увести с собой «своего президента».

За продуктами в основном идут женщины, которые повторяют одни и те же заученные фразы, в том числе утверждают, что президент Зурабишвили уже создала Грузии массу проблем на международной арене, потому что с каждой страной, которую она ни посетила, отношения у Грузии испортились.

Люди, называющие себя представителями движения «Вместе домой», заявляют, что эти акции будут проводиться ежедневно до тех пор, пока Зурабишвили не подаст в отставку.

Напомним, что движение под лозунгом «Вместе домой» экс-президент Грузии инициировал вскоре после неудачных для кандидата от «Единого национального движения» президентских выборов 2018 года. До возвращения ему гражданства Украины Михаил Саакашвили успел провести в разных странах целый цикл встреч с грузинскими эмигрантами и пообещал согражданам, что именно вместе с эмигрантами однажды вернется в Грузию и сменит власть олигарха Иванишвили.

Хотя сегодня Саакашвили находится на Украине и строит планы относительно своей политической активности в Киеве, надежд на возвращение на родину он, судя по «картофельной акции», не теряет.