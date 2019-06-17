Москва, 17 июня, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Глава Дагестана Владимир Васильев чувствует себя лучше. Его состояние не вызывает опасения. Об этом сообщил 17 июня глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, представляющий в нижней палате российского парламента «Единую Россию».

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Васильев

«Созвонился с Владимиром Абдуалиевичем… Слава Богу, нет причин для беспокойства, идёт на поправку», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Республики Дагестан Владимир Васильев в срочном порядке был госпитализирован в Москве с воспалением легких. Ряд СМИ в регионе сразу сообщили со ссылкой якобы на компетентные источники, что вслед за болезнью последует его отставка и даже высказали предположения относительно новых претендентов на пост руководителя субъекта.

В их числе назывался Сергей Меликов — первый заместитель директора Росгвардии, ранее работавший в должности полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Переговоры с Меликовым по поводу его назначения якобы уже состоялись в администрации президента России, и он дал свое согласие, написал «Черновик».

Напомним, на время болезни Владимира Васильева обязанности по руководству субъектом Федерации, согласно Конституции Республики Дагестан, возложены на председателя правительства Артема Здунова.