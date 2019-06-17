Астана, 17 июня, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев имеет только два официальных аккаунта в социальных сетях. Об этом 17 июня написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

Пресс-секретарь президента отметил, что к нему часто обращаются с вопросом о подлинности того или иного аккаунта Токаева. Он напомнил, что информация не является официальной при её распространении через поддельные аккаунты.

Уали добавил, что Касым-Жомарт Токаев с 2011 года пользуется Twitter и с 2019 года — Instagram. Пресс-служба главы государства работает над получением официальной верификации аккаунтов президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Уали своим пресс-секретарем 22 марта 2019 года. Глава государства отстранил от этой должности Айдоса Укибаева в связи с переходом на другую работу.