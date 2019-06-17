Ростов-на-Дону, 17 июня, 2019, 16:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону загорелись два частных дома. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Николай Матвеев. Пожар. 1891

Сообщается, что загорелись два частных жилых дома в Кизитириновской балке на площади 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека. Оба они были госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи.

В тушении пожара были задействованы 18 спасателей и шесть единиц техники.