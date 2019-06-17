Ульяновск, 17 июня, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Эксперты устанавливают причину гибели рыбы в Куйбышевском водохранилище в Ульяновске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Mpr73.ru Возле села Архангельское Ульяновской области

В минприроды региона обратились рыбаки, которые сообщили о гибели рыбы в Куйбышевском водохранилище на реке Волга. Сегодня, 17 июня, инспекторы охотнадзора совместно с сотрудниками рыбнадзора и специалистами агентства ветеринарии выехали в село Архангельское для проверки информации. Были обследованы Ивановский и Юрманский заливы, где зафиксировали «незначительное количество погибших рыб, преимущественно ерша и окуня».

«Информация о массовой гибели рыбы в Куйбышевском водохранилище на территории Ульяновска не подтвердилась. Предварительная причина гибели рыб, обитающих на мелководье, — забивание жабр тиной из-за шторма, который наблюдался на реке Волга 14 июня», — сказал министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров.

Точная причина гибели рыбы будет установлена после проведения анализов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, маловодье, затронувшее Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, Средневолжское территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование по маловодью. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу.