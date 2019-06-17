Санкт-Петербург, 17 июня, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Французский катамаран Energy Observer, оснащенный экологически чистыми двигателями, пришвартовался на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга в ходе своего кругосветного путешествия.

Topspb.tv Катамаран Energy Observer в Петербурге

Как сообщает 17 июня телеканал «Санкт-Петербург», на судне установлены устройства, которые позволяют использовать энергию солнца, энергию ветра, а также вырабатываемый в ходе химических процессов водород.

Катамаран начал кругосветное путешествие в 2017 году, после испытаний во французских водах. Как ожидается, на «кругосветку» у него уйдет примерно шесть лет.

«Катамаран пришел в Петербург из Таллина. После Северной столицы он отправится в Хельсинки. С 17 по 20 июня обещают открыть доступ на катамаран для горожан», — отмечает источник, добавляя, что с петербуржцами пообщаются капитан и команда необычного судна.

В случае успешного путешествия, технические решения, использованные в создании катамарана, могут послужить для дальнейшего развития экологически чистого водного транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, к 2025 году больше половины судов в мире будут работать на сжиженном природном газе, согласно экологическим нормам Международной морской организации. С переходом на СПГ удастся сократить выбросы парниковых газов более чем на 20%.