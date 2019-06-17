Минск, 17 июня, 2019, 16:28 — ИА Регнум. «Только в прошлом году 895 лиц обратились за предоставлением защиты в Республике Беларусь. Большинство из них — это граждане Украины, Афганистана и Сирии. Это число почти на 150 человек превышает количество заявителей по сравнению с 2017 годом», — заявил 17 июня в Минске представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Жан-Ив Бушарди.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В ходе пресс-конференции, посвящённой отмечаемому 20 июня Дню беженца, Бушарди сообщил, что «один человек становится вынужденным мигрантом — беженцем каждые две секунды в результате войны и преследования». ООН вместе с партнёрами работает над улучшением качества предоставления убежища в постсоветской республике. Среди участников одного из проектов Бушарди назвал «Белорусское общество Красного Креста» и посольство США.

Представитель УВКБ ООН выразил надежду на присоединение Белоруссии к международным договорам, которые облегчают положение ищущих защиту, в частности — лиц без гражданства. ООН ставит перед собой цель способствовать получению до 2030 года всеми лицами без гражданства документов, удостоверяющих личность.

«Как минимум 6 тыс. лиц без гражданства находятся сейчас в Белоруссии», — сообщил Бушарди.

Он не смог предоставить информацию о численности белорусов, ищущих убежища за рубежом. При этом он сослался на статистические сборники, где указывается гражданство обращающихся за защитой в разных странах.

Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в свою очередь констатировал: начиная с 2014 года в связи с войнами на Украине, в Азии и Африке наблюдается значительный рост наплыва беженцев в Белоруссию. До 2013 года они подавали до 200 ходатайств в белорусские госорганы, а «после 2014 года эта цифра увеличилась в 4−6 раз».

«Только в текущем году по состоянию на 1 июня 331 иностранец обратился в органы внутренних дел с ходатайствами о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты. 92% составляют граждане Украины», — сообщил Бегун.

Граждане России также входят в «топ» просителей защиты в Белоруссии, сообщил милиционер. По его словам, большинство из тех, кто прибыл из стран с военными конфликтами, получили дополнительную защиту в постсоветской республике.

Он сообщил также, что официальный Минск сотрудничает с Евросоюзом в вопросах миграции, готовится к подписанию соглашения о реадмиссии. В рамках этой деятельности в городе Лида (Гродненская область) будет построен центр для устремляющихся в Евросоюз мигрантов, он охватит три граничащих с ЕС региона.

Напомним, власти Белоруссии не признают Крым субъектом Российской Федерации — считают его украинской территорией. Беженцам из зоны боевых действий в Донбассе власти Белоруссии отказывают в предоставлении статуса беженца.