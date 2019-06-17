Нью-Йорк, США, 17 июня, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Цифровая медиакомпания Genius Media Group Inc. обвинила Google в падении интернет-трафика своего сайта, сообщил журнал The Wall Street Jornal 16 июня.

Puregoogle.ru Google

По словам представителей Genius, Google копирует их тексты песен и публикует на страницах поисковой системы на своей собственной платформе, выпуская ее выше сайта-первоисточника. Это ведет к снижению посещаемости интернет-портала Genius.

Стратегический директор компании Бен Гросс рассказал, что в публикуемые на сайте тексты песен разработчики внедрили необычный «водяной знак», созданный из особого расположения апострофов в строчках. Если отделить их от текста и преобразовать с помощью азбуки Морзе, получается словосочетание «с поличным». По словам представителей компании, поисковик Google около сотни раз скопировал тексты с этим водяным знаком и размещал их на своей информационной панели.

Команда Google отметила, что использует только лицензированный контент для информационных панелей своей поисковой платформы. Однако корпорация пообещала провести расследование относительно плагиата текстов Genius.

Компания Genius Media Group Inc. была основана в США в 2009 году. Она публикует на своем сайте тексты различных песен, а также факты об их написании. Как отмечается, ее основной источник дохода — реклама: доходы компании составляют десятки миллионов долларов. Поэтому отсутствие в Google переадресации на сайт Genius может серьёзно повлиять на прибыль создателей.

В 2013 году Google оштрафовал сайт Genius из-за подозрений в «накручивании» количества ссылок благодаря специальной партнерской блог-компании. Ресурс Rapgenius (так в то время назывался домен компании) был добавлен в черный список Google: даже прямые запросы на тексты песен с указанием источника Genius не позволяли пользователям увидеть нужный сайт. Представители компании извинились перед командой Google и удалили все подозрительные ссылки, а также попросили поисковый сервис обратить внимание на другие подобные практики компаний-конкурентов. Спустя десять дней конфликт был исчерпан, а сайт Genius — разблокирован.