Москва, 17 июня, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Неделя для российской валюты начинается более позитивно, нежели для американца. После пятничного собрания совета директоров ЦБ РФ и принятого решения о снижении процентной ставки на 0,25 б.п. до 7,5%, российская валюта 17 июня по-прежнему представляет интерес для зарубежных инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Заявление главы минэкономразвития Максима Орешкина 15 июня о том, что инфляция, спрогнозированная ЦБ на 2019 год — 4,2−4,7%, является завышенной, также будет поддержкой рублю», — считает эксперт.

Более пристальное внимание участников рынка будет направлено на заседание ФРС, которое состоится уже 19 июня, на котором будет оглашено решение по монетарной политике США. По предположениям экспертов, процентная ставка США останется в этом месяце без изменений.

«Также стабилизация рынка черного золота выше 62 долларов за баррель дает дополнительную поддержку российской валюте. Тем самым, сегодня можно наблюдать пару USD/RUB в диапазоне 64,20−64,80», — отметил Будаев.

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