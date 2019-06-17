Киев, 17 июня, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает риторику своего предшественника Петра Порошенко в том, что касается атлантической интеграции, заявила политолог Юлия Пилецкая 17 июня в эфире телеканала 112.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Достойная смена

Она отметила, что Зеленский отошёл от своей предвыборной риторики и начал повторять то, что говорил Порошенко:

«Он противопоставлял себя милитаристу Петру Порошенко. Теперь мы видим, что Зеленский, когда стал сам главнокомандующим, продолжает полностью риторику Петра Порошенко, в том числе и относительно атлантической интеграции, и активно заверяет НАТО в том, что курс Украины не меняется», — рассказала политолог.

Она предположила, что Зеленский не будет делать никаких резких движений во всём, что касается сотрудничества с НАТО.

«Поэтому до тех пор, когда встанет вопрос референдума, мы посмотрим, будет ли существовать НАТО вообще, как структура, будет ли наработана (а это годы займет) законодательная база, и мы тогда услышим еще и людей на референдуме», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что люди видят в Зеленском не только персонажа телесериала «Слуга народа» или ставленника олигарха Игоря Коломойского, но и продолжение линии экс-президента Петра Порошенко.

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