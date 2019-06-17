Штутгарт, Германия, 17 июня, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания Porsche выпустила короткий ролик с новым спорткаром 718 Boxster Spyder. Видео размещено на официальной страничке автопроизводителя в Facebook.

Motor1 Спорткар 718 Boxster Spyder

Под видео размещена надпись: «Шторм приближается. Вы готовы?». О флагманской модификации спорткара нового поколения пока ничего не известно.

Размытое видео не даёт какой-либо новой информации о Spyder, однако шпионские фотографии, которые появились ранее, говорят о том, что модель получит переработанный кузов с новой задней частью и характерными «горбами» за спинками кресел. Кроме того, вместо полноценной мягкой крыши будет компактный верх, устанавливать который придётся вручную.

Вполне возможно, 718 Boxster Spyder снабдят атмосферным 6-цилиндровым мотором объёмом либо на 3,8 л, либо на 4 л.

Ожидается, что премьера новинки будет до конца 2019 года.

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