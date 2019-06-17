Санкт-Петербург, 17 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Авиакомпания Smartavia в рамках летнего расписания приступила к регулярному выполнению авиарейсов между Санкт-Петербургом и Геленджиком. Ранее прямые рейсы из «Пулково» в Геленджик запустила авиакомпания «Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Как сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе Smartavia, рейсы будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам, с вылетом из Санкт-Петербурга в 11:30 мск. Обратный вылет из аэропорта Геленджик будет производиться в 15:35 мск. Время в пути между двумя городами составит около трех часов.

Рейсы будут выполнять самолеты Boeing 737 в компоновке full-economy class вместимостью 135 пассажиров.

Компания Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме аэропорта этого города, использует в качестве базовых также «Пулково» в Санкт-Петербурге и «Домодедово» в Москве.

Добавим, что 28 мая текущего года авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») также запустила из «Пулково» прямые рейсы в Геленджик. Полеты будут осуществляться до 12 сентября 2019 года. «Россия» выполняет эти рейсы на авиалайнерах семейства Airbus A320 шесть дней в неделю.

Прямого авиационного сообщения между Северной столицей и курортным Геленджиком не было с 2017 года.