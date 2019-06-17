Москва, 17 июня, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе падение цен на нефть при должной экономической политике правительства РФ может выступить позитивным фактором экономического роста, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

«Экспортная альтернатива для российских сырьевых корпораций становится всё менее привлекательной, — заметил он. — Чем дешевле нефть стоит на мировых рынках, тем менее выгодным становится её экспорт за рубеж, и значит, возникает возможность предоставить её национальному рынку. Но правящим классом в РФ являются монополии, и они могут переложить нагрузку, которую испытали из-за внешних потрясений, на внутренний рынок. Иными словами, падение цен на внешнем рынке они могут компенсировать через рост цен на внутреннем. Но это возможно только в том случае, если государство будет бездействовать и не будет препятствовать российским сырьевым корпорациям в их деструктивной политике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть вновь начали расти из-за продолжающейся напряжённости в Персидском заливе. Однако рост котировок ограничил свежий прогноз МЭА, который предполагает снижение спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки — до 1,2 млн. При этом агентство ожидает роста поставок чёрного золота из стран не-ОПЕК на 1,9 млн баррелей в сутки.