Москва, 17 июня, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бой рыцарей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лагерь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремесленный посад IX-XII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шелковый путь от Руси до Халифатов

С 7 по 16 июня на 40 площадках столицы можно было познакомиться с историей различных эпох и уголков мира.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шлем рыцаря

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремесленный посад IX-XII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремесленный посад IX-XII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремесленный посад IX-XII

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шелковый путь от Руси до Халифатов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Травы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шелковый путь от Руси до Халифатов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Племя майя

Например, реконструкторы показали Османскую империю XVI—XVII веков — восточный базар со сладостями, турецким кофе, коврами и мастер-классами по росписи посуды. Воссоздан антураж Русско-турецкой войны 1877−1878 годов — госпиталь-лазарет, походные палатки, телеграф. На другой площадке — Всемирная выставка в Париже, которая прошла в 1925 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кофе сваренный на песке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Литературный салон

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бой .рыцарей. Сшибка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Копья

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рыцарский бой

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победитель боев Илья Савельев

В рамках фестиваля состоялся рыцарский турнир святого Георгия. Его победителем стал участник из России Илья Савельев. Изюминкой представленных проектов можно назвать выступление группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, воссоздающих древнюю культуру народа майя благодаря яркому и экзотичному гриму, костюмам и хореографии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зрители

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победитель Илья Савельев

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Домашний ослик на фестивале реконструкиции «Времена и эпохи»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Продажа рабыни