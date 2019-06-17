Древние майя и янычары на фестивале в Москве — фоторепортаж
Москва, 17 июня, 2019, 16:22 — ИА Регнум.В Москве завершился фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бой рыцарей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Лагерь
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов
С 7 по 16 июня на 40 площадках столицы можно было познакомиться с историей различных эпох и уголков мира.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шлем рыцаря
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Ремесленный посад IX-XII
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Травы
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Шелковый путь от Руси до Халифатов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Племя майя
Например, реконструкторы показали Османскую империю XVI—XVII веков — восточный базар со сладостями, турецким кофе, коврами и мастер-классами по росписи посуды. Воссоздан антураж Русско-турецкой войны 1877−1878 годов — госпиталь-лазарет, походные палатки, телеграф. На другой площадке — Всемирная выставка в Париже, которая прошла в 1925 году.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Кофе сваренный на песке
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Литературный салон
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Бой .рыцарей. Сшибка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Копья
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Рыцарский бой
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победитель боев Илья Савельев
В рамках фестиваля состоялся рыцарский турнир святого Георгия. Его победителем стал участник из России Илья Савельев. Изюминкой представленных проектов можно назвать выступление группы реконструкторов Хipetotek из Мексики, воссоздающих древнюю культуру народа майя благодаря яркому и экзотичному гриму, костюмам и хореографии.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зрители
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победитель Илья Савельев
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Домашний ослик на фестивале реконструкиции «Времена и эпохи»