Калуга, 17 июня, 2019, 15:10 — ИА Регнум. Специальный инвестиционный контракт (СПИК) планирует подписать шведский автопроизводитель Volvo с министерством промышленности и торговли (Минпромторг) РФ до конца июня 2019 года. Об этом заявил глава Калужской области Анатолий Артамонов на Петербургском международном экономическом форуме.

Admoblkaluga.ru На Петербургском международном экономическом форуме 2019 года

Целью СПИК является расширение предприятия в Калужской области и локализация производства машин.

«Сейчас идет процесс подписания сцецинвестконтракта, там есть некоторые вопросы, которые надо урегулировать. СПИК они скоро подписывают, до конца июня», — сообщил глава региона.

Он добавил, что автопредприятие в Калуге за последние три года показывает рост, поэтому расширение и локализация являются логическим шагом.

Какой планируется объём инвестиций, Артамонов не уточнил.

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