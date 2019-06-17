Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 17 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В день рождения Международного детского центра «Артек», 16 июня, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» провели «Уроки лидерства» для воспитанников лагеря. С инициативой об организации мероприятия выступили сообщество победителей конкурса — клуб Лидеров России «Эльбрус» и платформа «Россия — страна возможностей». Образовательные мероприятия Лидеры будут проводить в течение всего лета.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Лидеры России. Артек

«Уроки лидерства в «Артеке» открывают серию уроков финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» в детских лагерях по всей стране. Уже состоявшиеся руководители, люди, добившиеся успеха и признания, вдохновят школьников на саморазвитие и движение вперед. Они обсудят с ребятами навыки, которые будут востребованы в будущем», — рассказала председатель клуба Лидеров России «Эльбрус», победитель конкурса «Лидеры России», помощник министра экономического развития РФ Татьяна Дьяконова.

В «Артеке» уроки провели победители конкурса «Лидеры России» Александр Строганов и Мария Литовко, а также финалисты конкурса Мария Гладышева и Михаил Гузенко. Лекции о лидерстве прослушали порядка 600 артековцев.

«Лидеры России» рассказали ребятам про возможности образования и карьеры в России, дали школьникам советы о том, как достичь вершин в профессии и какие компетенции нужно развивать в первую очередь, чтобы быть востребованными в будущем, а также поделились своими секретами успеха.

Кроме того, они рассказали воспитанникам лагеря о своем участии в конкурсе «Лидеры России» и о других проектах платформы «Россия — страна возможностей» для школьников и студентов: конкурсе «Мой первый бизнес», олимпиаде «Я — профессионал», кубке по менеджменту «Управляй!», чемпионатах «Абилимпикс» и др.

В этот же день состоялись встречи финалистов и победителей конкурса «Лидеры России» с временно исполняющим обязанности генерального директора Международного детского центра «Артек» Константином Федоренко и его заместителями.