Боровск, Калужская область, 17 июня, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области организовано проведение доследственной проверки информации, размещенной в сети Интернет, об обрушении потолка в аварийном доме в городе Боровске. Об этом 17 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

Kaluga.sledcom.ru К счастью, ребёнка в кроватке не было

Сообщалось, что 16 июня 2019 года на улице Рабочая в Боровске, в квартире дома, признанного аварийным в 2016 году, произошёл обвал потолка. Под завалами оказалась пустая кровать двухлетнего ребенка.

«В ходе проверки следователи установят причину обрушения и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц о принятии мер по расселению аварийного дома», — сказала Лилия Мошкова.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая власти региона отчитались о расселении 508 аварийных домов и переселении 8,57 тыс. человек за пять лет. Финансирование работ превысило 5,6 млрд рублей.

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