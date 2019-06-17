Переславль-Залесский, Ярославская область, 17 июня, 2019, 14:43 — ИА Регнум. В Ярославской области 17 июня глава городского округа Переславль-Залесский Валерий Астраханцев представил нового заместителя по ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Им стал Максим Васильков, до настоящего момента занимавший должность советника губернатора Ярославской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Максим Васильков (второй справа) в администрации Переславля

Бывший замглавы по ЖКХ Александр Евстигнеев сложил свои полномочия добровольно — об этом стало известно на прошлой неделе.

Валерий Астраханцев выразил надежду, что Максим Васильков поможет Переславлю разобраться с накопившимися проблемами. Главное — это подготовка к отопительному сезону и нормализация ситуации в Чкаловском микрорайоне, где ООО «МЭС» планирует демонтировать единственную котельную. Также одной из задач, решить которые предстоит новому заму по ЖКХ, является наведение порядка на рынке управления домами. Прямо сейчас Переславль лихорадит после внезапного перевода 130 домов в две новые управляющие компании.

Максим Васильков прибыл в Ярославскую область из Подмосковья, где работал генеральным директором управления технадзора капремонта Московской области.