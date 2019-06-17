Барнаул, 17 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Рост заболеваемости раком и его высокая распространённость в некоторых регионах России является тревожным феноменом, считает кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания («Единая Россия») Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM информацию о том, что Курская область и ряд других территорий возглавили список регионов РФ по распространенности рака, он пояснил:

valelopardo Врач

«Увеличение распространенности онкопатологии на 40% является тревожным феноменом. Безусловно, увеличение распространенности рака связано с улучшением возможностей по диагностике и с ростом продолжительности жизни, однако свою лепту вносит и увеличение заболеваемости. Определение нозологий, по которым зафиксирован рост, даст возможность воздействовать путем соответствующих управленческих решений на факторы, способствующие появлению данных разновидностей опухолей.

Перечисленные регионы, хотя и лидируют по распространенности онкопатологии, по-видимому, вовсе не являются неблагополучными в этом плане, так как в лидирующую группу по смертности от онкозаболеваний они не входят».

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на Минздрав РФ сообщили, что в 2018 году список регионов с высокой распространённостью рака возглавили Курская область и Мордовия. Далее в этом рейтинге следуют Краснодарский край и Псковская область. Также отмечается, что за последние десять лет показатель распространённости злокачественных новообразований в России вырос почти на 40%.