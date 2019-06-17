Ярославль, 17 июня, 2019, 14:09 — ИА Регнум. Росздравнадзор выявил проблемы с обеспечением льготными лекарствами жителей Ярославской области наряду с другими регионами страны в ходе масштабной проверки. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Департамент здравоохранения Ярославской области

Власти региона не смогли своевременно выдать льготникам положенные им по закону лекарства.

«В марте 2019 года в Ярославской области граждане не могли получить лекарства для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, неврологических и других заболеваний по причине несвоевременно проведенной закупки органом исполнительной власти региона. Также на протяжении длительного периода времени не закупались медицинские изделия для контроля уровня глюкозы в крови. По вине департамента здравоохранения Ярославской области пациенты не были обеспечены своевременно жизненно необходимыми лекарственными препаратами и медизделиями», — говорится в сообщении Росздравнадзора.

Вопрос качества медицинского обслуживания обсуждался 17 июня на заседании комитета Ярославской областной думы. Председатель фракции КПРФ Александр Воробьев задал вопрос директору регионального департамента здравоохранения Руслану Саитгарееву, какое наказание понесли чиновники.

«На сегодняшний день вынесено несколько кадровых решений, — ответил Руслан Саитгареев. — Несколько моих заместителей получили строгие выговоры с занесением в личное дело. Также получили выговоры начальники управлений, отвечающие за лекарственную медицинскую помощь. Мы об этом уже отчитались и в прокуратуру, и в Росздравнадзор. У нас действительно по объективным причинам были проблемы со сроками разыгрывания процедур. На сегодняшний день все проблемы устранены. Пытаемся в экстренном порядке урегулировать ситуацию».

ИА REGNUM ранее неоднократно писало о проблемах с льготными лекарствами в Ярославской области. Помимо указанных категорий больных, остро стоит ситуация с больными муковисцидозом. Им чиновники закупили дешевый аналог жизненно необходимого лекарства. Лечащий врач считает его опасным для жизни.