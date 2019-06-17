Красноярск, 17 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 17 июня прокомментировал «лесной» скандал, разразившийся в Красноярском крае две недели назад, после появления в интернете интервью главы региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко. Тогда в беседе с журналистом Андреем Карауловым Давыденко завила о криминализации лесной отрасли в регионе и озвучила ряд резонансных цифр, касающихся краевого ЛесБумПрома.

Krskstate.ru Александр Усс

Комментарий губернатора опубликован на официальном сайте краевого правительства.

В нём говорится, что Усс не отрицает, что в лесной отрасли края имеются проблемы, однако в целом происходящее он назвал политическим «наездом».

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"Что касается леса — прозвучала цифра — 45 или 47 миллиардов рублей украдено и распределено по карманам чиновников. Это шокировало не только край, но и всю Россию, и меня. Шокировало беззастенчивой наглостью и цинизмом людей, которые произнесли эту цифру. У нас действительно есть такая цифра — 47 миллиардов рублей. Это экспортная выручка всех предприятий Красноярского края. Это деньги, которые все предприятия региона получили за свою продукцию. Причём здесь коррупция, причем здесь карманы чиновников, я себе представить не могу. В этой связи мне вспоминается высказывание «Чем циничнее ложь, тем больше в неё верят люди». Но, слава Богу, мы живем уже в другие времена», — заявил Александр Усс.

По его словам, лесная отрасль на сегодняшний день в крае «одна из перспективных и в тоже время запущенных и достаточно сложных, к сожалению, и в криминальном отношении».

Проблемы связаны не только с криминалом, но и «с производственно-технологическими вещами». Объёмы переработки леса в крае ниже объёмов лесозаготовки. Что касается лесовосстановления, многие годы, примерно последние 20 лет, этим в крае никто «всерьёз не занимался», говорит губернатор, утверждая, что этой теме, наконец, уделено внимание.

Бичом отрасли Усс назвал отходы лесопиления. Из-за этого в 2017 году в Канске и Стрелке сгорели десятки домов.

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«И сегодня есть идеи, как с этой проблемой справиться. Ситуация проста — мы знаем, сколько распилено, и сколько от этого должно быть отходов. Поэтому те, кто занимается лесопилением, должны сами отчитываться, что они сделали с отходами. И перечень таких проблем можно продолжать», — отметил глава региона.

Он коснулся и криминальной отрасли, назвав среди проблем «варварские вырубки прямо у населённых пунктов», скупку древесины у населения за «чёрный нал», деятельность «чёрных» лесорубов. В связи с этим Усс напомнил о том, что в декабре 2018 года поручил разработать комплекс мероприятий под условным названием «Новая лесная политика в Красноярском крае». Также губернатор подчеркнул, что ранее на полях Санкт-Петербургского форума было подписано соглашение с Роскосмосом о космическом мониторинге лесных массивов края. Ранее для этого не было технических средств.

В целом губернатор констатировал «усиление так называемой силовой правоохранительной составляющей», проинформировав о том, что за истекший период в крае было приостановлено более 600 незаконных вырубок. Усс назвал эту цифру «огромной». Правоохранители расследуют несколько десятков уголовных дел, касающихся лесной отрасли.

Усс заявил о намерении в течение трёх лет («максимум три года») сделать лесной комплекс края «не только одним из самых эффективных, но и самых прозрачных в стране».

Из текста, опубликованного на официальном сайте краевого правительства, следует, что один из журналистов задал вопрос о преследовании «личных интересов» главой краевой Счётной палаты Татьяной Давыденко и «многомиллионных контрактах», получаемых якобы её дочерью.

«Знаете, я не хотел бы это комментировать. Я думаю, достаточно будет подождать окончания проверки, которую ведут правоохранительные органы, и сопоставить простые вещи. Когда власть, в том числе и прокуратура, начала интересоваться вот этой темой, вот после того начались громкие заявления, касающиеся леса», — ответил губернатор.

Кроме того, Усс заявил, что к Красноярскому краю проявляют интерес «многие сильные мира сего», некоторые из которых «преследуют свои и далеко не лучшие интересы»:

"Поэтому вот такие «наезды», как принято говорить в народе, стремление создать напряжённость и сделать губернатора более сговорчивым, — они были, они есть, и, к сожалению, будут. У губернатора всё в порядке с психикой, и по этому поводу не надо испытывать никаких иллюзий. Но, тем не менее, это делается. К сожалению, я могу сказать, что в этот процесс включаются иногда и наши известные красноярцы».

Имён этих самых «сильных мира сего» и «известных красноярцев» Усс в своём комментарии не назвал, заявив лишь, что «на самом деле их используют «на подтанцовках», а потом, что называется, никто и «спасибо» не скажет».

"Арсенал средств, которые для этого используются, прост, как грабли, и стар, как мир. Надо придумать какую-то шокирующую небылицу, типа «у губернатора двойное гражданство», либо взять декларацию, которая публикуется каждый год, помножить эти цифры на 10, что-то ещё переврать, а потом для пущей важности поднять квадрокоптер, снять мой дом, и начать эту шарманку крутить каждый день, разжигая, что называется, классовую ненависть», — говорит Усс.

Он рассказал, что порядка 30 лет назад почти два года прожил в Германии, будучи направленным туда «Коммунистической партией и Советским правительством», однако у него «никогда не было вида на жительство» и «никогда его не будет».

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Что касается вопросов «материального положения», Усс заявил, что «прочное материальное положение тех, кто идет в политику, это не минус, это скорее плюс, если все объяснить людям». Он сказал, что может «не думать о повседневных заботах материального плана», а имеет возможность «сосредоточиться на своем долге перед красноярцами».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, интервью главы Счётной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко журналисту Андрею Караулову вышло в конце мая 2019 года. В нём Давыденко заявила о криминализации лесной отрасли и об угрозах в её адрес

В частности, по её словам, из Красноярского края за год вывозят леса на 47 миллиардов рублей, в том числе на 33 млрд — более 70% — увозят в Китай. Однако это статистические данные, но есть ещё, как подчёркивает Давыденко, «теневая экономика», которая имеет «катастрофические масштабы».

После этого интервью в краевой полиции объявили о проверке информации об угрозах в адрес главы СП.

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Затем последовали комментарии представителей региональной власти. Жёсткий ответ Давыденко дали вице-губернаторы Юрий Лапшин и Сергей Пономаренко. В частности, Лапшин сказал (его слова опубликованы на официальном сайте краевого Заксобрания), что «в основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес».

А Пономаренко и вовсе заявил, что Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей». В вымогательстве он обвинил и журналиста Караулова. На что тот позже ответил, что обратился с соответствующим заявлением к генпрокурору.

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Однако, пока обе стороны говорят о том, что ждут реакции со стороны правоохранительных и надзорных органов, дочь главы СП Красноярского края Мария Давыденко записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. В обращении Мария Давыденко говорит, что «только благодаря интервью» с Карауловым её мать «сейчас жива», но «давление, дискредитация и угрозы продолжаются».

Тем временем по поводу этой ситуации ведутся споры в соцсетях, высказываются эксперты и политологи. Например, красноярский политолог Сергей Комарицын сделал заявление о том, что озвученная ранее Татьяной Давыденко информация носит «заказной характер».