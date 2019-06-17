Калуга, 17 июня, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло утром 17 июня на 18 км автодороги «Калуга-Перемышль-Белев-Орел». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России

40.мвд.рф Место дорожного происшествия

По предварительным данным, в 08:11 34-летний водитель грузовика Shanghai при передвижении в сторону деревни Корекозево, осуществляя поворот налево, не предоставил преимущество в движении автомашине Volkswagen и врезался в транспортное средство.

В результате ДТП пострадал водитель автомашины Volkswagen, мужчина 1985 года рождения, и два пассажира легковушки: 31-летняя женщина и девочка пяти лет. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства совершения ДТП уточняются.

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