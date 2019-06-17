Чувашия, 1 июля, 2004, 15:46 — ИА Регнум. Для пострадавших во вчерашней аварии на остановке "Детский мир" срочно требуется донорская кровь разных групп, особенно третья, резус отрицательный. Всех желающих помочь пострадавшим ждут на Станции переливания крови г.Чебоксары, ул. Пирогова, 9. Остановка "улица Кривова", рядом со зданием медучилища. Сегодня врачи ждут доноров до 20 часов с паспортом. Телефон 45 - 39 - 84, 45 - 39 - 08. Минздрав Чувашии сообщил, состояние госпитализированных в БСМП после аварии стабилизировалось, угрозы для жизни нет.