Воронеж, 17 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. IX Международный Платоновский фестиваль искусств завершился в Воронеже 16 июня. Более чем на две недели Воронеж стал центром музыкального и театрального искусства. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, итоги фестиваля на церемонии закрытия подвела руководитель регионального департамента культуры Эмилия Сухачева. По ее словам, фестиваль подарил многочисленным зрителям счастливые моменты встречи с прекрасным и завершается удивительным выступлением лучших музыкантов города, а также выпускников воронежских музыкальных учебных заведений, покоривших ведущие сцены России и мира.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Закрытие Платоновского фестиваля в Воронеже

Художественный руководитель Платоновского фестиваля Михаил Бычков отметил, что уже в ближайшее время начнется подготовка к десятому Платоновскому фестивалю.

Финалом фестиваля этого года стало редко исполняемое вокально-симфоническое полотно «Песни Гурре» австрийского композитора Арнольда Шёнберга. Это произведение впервые прозвучало в Воронеже со сцены Театра оперы и балета в исполнении Воронежского фестивального оркестра под руководством Владимира Вербицкого.

Девятый Платоновский фестиваль искусство проходил в Воронеже с 1 по 16 июня. Традиционно фестиваль проводился по нескольким направлениям — музыка, театр, выставки, литература. В этом году в фестивале приняли участие представители 17 стран — Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Дании, Израиля, Кабо-Верде, Литвы, Португалии, России, США, Франции, Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи. В связи со 120-летием со дня рождения Андрея Платонова особое место в программе заняла «Платоновская программа».

О событиях Платоновского фестиваля — в фоторепортажах ИА REGNUM:

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