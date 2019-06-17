Москва, 17 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Рубль торгуется в режиме умеренного укрепления в ходе сессии 17 июня. Движения валют в целом выглядят довольно скованными — трейдеры раскачиваются после выходных и одновременно снижают торговую активность в преддверии ключевого события недели в виде заседания ФРС, которое завершится 19 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар/рубль, которая 14 июня обновила минимум в области 64,18 руб., с начала сессии торгуется с понижением в пределах 0,1%. Участники рынка уже переварили итоги заседания Банка России, который ожидаемо снизил ставку на четверть процента и пообещал продолжить цикл смягчения политики. Теперь внимание игроков переключается на Федрезерв, который в свою очередь задаст тон всем долларовым парам», — считает эксперт.

После недавних голубиных сигналов от американского ЦБ инвесторы рассчитывают на подтверждение смягчения риторики регулятора, что должно поддержать рисковые активы, включая рубль. До заседания движения в паре доллар/рубль будут носить сдержанный характер, и котировки вряд ли уйдут ниже 64 руб.

«Также участники рынка продолжат следить за динамикой цен на нефть. После восстановления в конце минувшей недели Brent снова оказалась под давлением, что подтверждает зацикленность инвесторов на опасениях, связанных с торговой войной между США и Китаем. Котировки не смогли пробить область $62,50 за баррель и снова торгуются под отметкой $61, угрожая уровню $60», — отметил Николаев.

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