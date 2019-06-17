Стокгольм, 17 июня, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Согласно докладу Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), опубликованному 17 июня, общее количество ядерных боеголовок в мире еще больше сократилось в 2018 году, но страны, обладающие ядерным оружием, придают ему «повышенную важность» и модернизируют свой арсенал, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

По данным исследования, в начале 2019 года США, РФ, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР имели около 13 865 единиц ядерного оружия, что примерно на 600 меньше, чем в начале 2018 года.

«В мире меньше ядерного оружия, но оно новее», — отметил Шеннон Кайл, глава программы контроля над ядерным оружием в SIPRI и соавтор доклада.

По его словам, снижение количества ядерных боеголовок в последние годы происходит в основном за счет США и РФ, чьи арсеналы до сих пор составляют более 90% мирового ядерного оружия. Оба государства выполняют свои обязательства по договору СНВ, подписанному в 2010 году, который предусматривает ограниченное количество функциональных боеголовок и обезвреживание старых боеголовок времен холодной войны.

Шеннон Кайл обеспокоен тем, что срок действия договора СНВ истекает в 2021 году, и в период сильной напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами дальнейшие переговоры о продлении этого договора не ведутся.

Напомним, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира основан в 1966 году и занимается вопросами региональной и глобальной безопасности, вооруженных конфликтов, контролем над вооружениями и нераспространением.