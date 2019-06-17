Мурманск, 17 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. «Справедливая Россия» вслед за своими политическими оппонентами выдвинула кандидата в губернаторы Мурманской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

От партии за пост губернатора будет бороться 54-летний Василий Буров, возглавляющий областное отделение «Союза десантников России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, документы в избирком для участи в губернаторских выборах уже подали: врио губернатора, представитель «Единой России» Андрей Чибис, член КПРФ Михаил Антропов, Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», военный пенсионер Геннадий Тупикин и самовыдвиженец Николай Дмитренко.

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся 8 сентября 2019 года.