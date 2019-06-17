Барнаул, 17 июня, 2019, 12:13 — ИА Регнум. 17 июня теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании (СГК) приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. На этот раз испытания пройдут по контуру ТЭЦ-2. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала СГК, это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения до 10 июля.

Управление по внешним связям алтайского филиала СГК В Барнауле стартовали испытания теплосетей на прочность

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30−35°С.

С 17 по 26 июня пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, а это порядка 500км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

С 27 июня по 10 июля, энергетики приступят к ремонту на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы.

Также специалисты проведут запланированные замены ветхих тепловых сетей, в рамках плановой ремонтной программы компании.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.