Калуга, 17 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Инфраструктурные проекты Калужской области, способствующие развитию современных высокотехнологичных производств, представила делегация региона в рамках открывшегося 16 июня в китайском городе Харбине VI Российско-Китайского ЭКСПО. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, главная тема ЭКСПО 2019 — «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее».

Arrko.ru Эмблема ЭКСПО 2019

Делегация Калужской области, возглавляемая заместителем губернатора области Владимиром Поповым, приняла участие в выставочном мероприятии и конгрессной части деловой программы. Российские компании на ЭКСПО-2019 располагаются на площади в 3267 квадратных метров. С китайской стороны представлено 1246 предприятий из 21 провинций и городов КНР.

Российско-Китайское ЭКСПО — это крупномасштабная площадка, предназначенная для демонстрации конкурентоспособной продукции и производственно-технических разработок российских и китайских промышленных компаний, представления промышленного и инвестиционного потенциала российских регионов и китайских провинций, установления новых контактов.

Калужскую область с Китаем связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество. На территории калужского региона работают китайские предприятия автомобильной индустрии — Yapp Rus Automotive System по производству топливных систем для легковых автомобилей и Fuyao Glass Industry Group по производству стекла. Калужский «Фуяо Стекло Рус» — самый крупный зарубежный проект китайского концерна FUYAO. Компания Petra-Haihua реконструировала взлетно-посадочную полосу международного аэропорта «Калуга». Кроме того, сотрудничество с организациями КНР осуществляют научные и образовательные учреждения региона.

В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) было подписано соглашение между Калужской областью и «Харбинской электрической корпорацией» о строительстве завода по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков тепловых электрических станций. Планируемый объем инвестиций — 10 млрд рублей.

Мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области стал частью международного проекта «Один пояс — один путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы. Логистический коридор «Калуга-Далянь» создан в 2016 году. Из Китая во «Фрейт Вилладж Ворсино» (Калужская область) уже прибыло более 40 тысяч контейнеров (619 поездов). Часть грузов предназначалась для предприятий, которые работают в Калужской области, часть была отправлена в страны Европы. Маршрутом активно пользуются и калужские заводы китайских компаний. Например, в 2019 году только для «ЯПП Рус Автомобильные системы» прибыло 49 контейнеров из Китая.