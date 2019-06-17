Москва, 17 июня, 2019, 12:47 — ИА Регнум. Подорожание бензина марок Аи-92 и Аи-95 в России составило в среднем 11 копеек и 10 копеек соответственно за период с 10 по 14 июня. Дизельное топливо в среднем выросло в цене на 6 копеек, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

За минувшую рабочую неделю средние розничные цены на Аи-92 выросли до 42,33 рубля, на Аи-95 — до 45,5 рубля. Дизельное топливо стало стоить 46,53 рубля за литр.

В Дальневосточном федеральном округе цены выросли заметнее: на Аи-92 — до 45,84 рубля за литр (+74 копейки), на Аи-95 — до 47,51 рубля за литр (+67 копеек). Дизельное топливо подорожало на 55 копеек и стало стоить в среднем 51,28 рубля за литр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин рассказал, что требование к независимым НПЗ о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже поможет стабилизировать цены на топливо.

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