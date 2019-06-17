Санкт-Петербург, 17 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. В ходе профилактического мероприятия «Такси», которое проходило в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 3 по 10 июня, сотрудники ГИБДД проверили более 4700 транспортных средств. В каждом пятом случае установлены те или иные правонарушения в сфере пассажирских перевозок.

Дарья Драй ИА REGNUM Яндекс. Такси

Как сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по результатам мероприятия к административной ответственности привлечено 962 водителя. Кроме того, составлено 17 протоколов об административных правонарушениях на должностных лиц и 10 протоколов на юридических лиц.

Самым частым выявленным нарушением (239 случаев) стало управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. В 131 случае водители такси управляли технически неисправным транспортным средством.

Также 107 водителей такси привлечены к ответственности за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; 103 — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движениях; 95 — за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки; 36 — за нарушение правил перевозки людей, еще трое — за нарушение установленного режима труда и отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы в Петербурге произошло несколько резонансных ЧП с участием машин такси.

Читайте также: Автомобиль такси сбил женщину с детьми в Петербурге

Читайте также: В Санкт-Петербурге два автомобиля такси въехали в дом

Читайте также: Таксист-наркоман задержан в Петербурге при помощи граждан