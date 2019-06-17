Варшава, 17 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Для США соглашение с Польшей — хороший способ найти рынок сбыта для своего оружия, что же касается польских властей, то они в военной, как и в энергетической сфере, стараются с помощью закупок американских товаров обеспечить одобрение Дональда Трампа, отметила в понедельник, 17 июня, эксперт РИСИ Оксана Петровская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Как сообщалось ранее, главы США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о сотрудничестве в военной сфере. Создать инфраструктуру для размещения войск США на своей территории Польша должна за свой счет.

«Для Польши подписание декларации о военном сотрудничестве с США имеет большое значение в рамках углубления взаимодействия с Вашингтоном. Ставка на эти отношения была сделана давно, а нынешняя польская власть закрепила этот курс. Она идёт наперекор Евросоюзу, но всячески старается угодить Белому дому. Визит Анджея Дуды в Вашингтон, во время которого была подписана декларация, хорошо это продемонстрировал.

Для США такое соглашение — отличный способ найти сбыт своим вооружениям. Уже подписаны договоры о поставках в Польшу Patriot, HIMARS. Теперь Дуда пообещал Трампу, что Варшава приобретёт 32 самолёта F-35.

В ходе визита Дуды в Вашингтон было подписано и много других соглашений: договор о строительстве в Польше АЭС, договор о поставке сжиженного газа. Варшава после 2022 года, по всей видимости, планирует перейти на американский газ. Польские власти стремятся покупать американские товары и заслужить тем самым одобрение Трампа», — отметила Оксана Петровская.