Новокузнецк, Кемеровская область, 17 июня, 2019, 08:07 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к капитальному ремонту трубопровода диаметром 700 мм на проспекте Дружбы в Центральном районе Новокузнецка. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, за последние несколько лет на данном участке произошёл ряд крупных повреждений. В результате тщательного обследования проблемного участка, выявлен ряд дефектов, препятствующий дальнейшей безаварийной эксплуатации трубопроводов на данном участке.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК начала капремонт теплотрассы в центре Новокузнецка

Специалисты новокузнецкой подрядной организации ведут работы по замене 315 метров тепломагистрали на проспекте Дружбы в районе Комсомольской площадки. Капитальный ремонт трубопровода на данном участке позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей и сократить риски нарушения гидравлического режима Центрального района, отключения десятков многоквартирных домов, а также социально важных и промышленных городских объектов в контуре Кузнецкой ТЭЦ.

Полностью закончить ремонтные работы, включая благоустройство территории, планируется до 15 сентября 2019 года. После проведения гидравлических испытаний в период с 14 по 27 июня, обеспечение горячей водой новокузнечан будет восстановлено в полном объеме.

Карту проведения ремонтных работ можно увидеть здесь.