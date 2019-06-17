Додома, 17 июня, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Танзании вспыхнул скандал из-за решения правительства ввести налог на парики и нарощенные волосы, передает ВВС Africa.

Красота — страшная сила

В своем выступлении по бюджету на будущий год в парламенте министр финансов страны Филипп Мпанго заявил, что на импортные парики будет введена пошлина в размере 25% от стоимости, такой же налог будет введен на наращивание волос.

По его словам, на парики местного изготовления пошлина составит 10%. Меры правительства нацелены на увеличение бюджетных поступлений.

Сторонники нового сбора заверяют, что он поможет женщинам сохранить свои волосы естественными. Однако многие женщины выразили недовольство тем, что их лишают возможности хорошо выглядеть.

«Как будто они наказывают нас за то, что женщинам нравятся волосы, нравится хорошо выглядеть», — на условиях анонимности сообщила жительница Танзании, которая тратит в среднем 450 долларов в месяц на наращивание волос.

Корреспондент ВВС из столицы Додомы Абубакр Фамау сообщил, что танзанийцы всегда были склонны придерживаться традиционных ценностей, однако общество меняется, и сейчас многие женщины носят парики и наращивают волосы.

Новые правила вступят в силу в следующем месяце, сообщает издание.