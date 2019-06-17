Мышкин, Ярославская область, 17 июня, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Ярославской области уменьшены границы заказника Верхне-Волжский, статус особо охраняемой природной территории снят с земель площадью 16 тыс. квадратных метров. Постановление об этом подписал председатель правительства области Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лес на Волге

Исключены участки у деревни Верхние Плостки Мышкинского района. Кроме того, внесены изменения в положение о заказнике. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, исключенные из территории земли утратили свое значение.

«В результате проведенных работ из границ заказника были исключены земельные участки со старой застройкой, что позволило привести границы заказника в соответствие с требованиями существующего законодательства. Исключены объекты, нахождение которых в ООПТ не допускается, а также проведена четкая граница между освоенными территориями и территорией заказника, которая сохранила свою особую природоохранную ценность и требует строгой охраны, — пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Исключение земель из территории заказчика проведено по результатам экологического обследования территории и согласовано с Минприроды России. Заказник Верхне-Волжский не раз попадал в поле внимания СМИ и общественности в связи с незаконными рубками леса на его территории.

Как сообщили в департаменте, уточнение границ ценных природных территорий идут постоянно. В ходе обследований выявляются территории и участки, утратившие свою природную ценность. При этом также выявляются участки, требующие придания статуса особо охраняемой природной территории.