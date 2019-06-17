Ле-Бурже, Франция, 17 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила на международном авиакосмическом салоне во французском Ле-Бурже самолет Бе-200, сообщает 17 июня пресс-служба ОАК.

ulexip Тушение пожара с самолета. Be-200

«Самолет принимает участие в летной программе и доступен на статической экспозиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогов самолету-амфибии Бе-200ЧС в мире нет. Воздушные суда предназначены для тушения лесных пожаров с воздуха. Воздушное судно может взять на борт до 12 тонн воды.

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