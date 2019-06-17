Желание иностранцев развивать бизнес в Крыму сильнее санкций – политик
Симферополь, 17 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Желание иностранцев развивать свой бизнес в Крыму — определённый показатель того, что российский полуостров развивается, и санкционное давление для многих представителей зарубежных компаний теряет свою актуальность. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов по итогам ежегодной акции «Крым! Любовь без границ!», прошедшей 15 июня.
«На набережной Никитского ботанического сада прошла наша ежегодная акция, приуроченная к началу высокого курортного сезона, «Крым! Любовь без границ!». Главной изюминкой стало чествование представителей бизнеса из Италии, Турции, Греции, Болгарии и Латвии, которые на протяжении последних пяти лет живут и успешно работают на полуострове», — отметил Константинов.
По его словам, Крым — это территория приложения инвестиций и безопасного ведения бизнеса.
«Как известно, ничто так не привлекает предпринимателей, как конъюнктура вложенных денег и окружающая безопасность. Желание иностранцев развивать свой бизнес в Крыму для нас играет очень важную роль, я бы даже сказал, это добрый знак, — определенный показатель того, что Крым развивается, и санкционное давление для многих представителей зарубежных компаний теряет свою актуальность», — подчеркнул спикер республиканского парламента.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию.
По теме: Глава МИД Эстонии призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию
Юристы из Крыма хотят оспорить антироссийские санкции в Европейском суде