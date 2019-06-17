Симферополь, 17 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Желание иностранцев развивать свой бизнес в Крыму — определённый показатель того, что российский полуостров развивается, и санкционное давление для многих представителей зарубежных компаний теряет свою актуальность. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Госсовета РК Владимир Константинов по итогам ежегодной акции «Крым! Любовь без границ!», прошедшей 15 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ласточкино гнездо

«На набережной Никитского ботанического сада прошла наша ежегодная акция, приуроченная к началу высокого курортного сезона, «Крым! Любовь без границ!». Главной изюминкой стало чествование представителей бизнеса из Италии, Турции, Греции, Болгарии и Латвии, которые на протяжении последних пяти лет живут и успешно работают на полуострове», — отметил Константинов.

По его словам, Крым — это территория приложения инвестиций и безопасного ведения бизнеса.

«Как известно, ничто так не привлекает предпринимателей, как конъюнктура вложенных денег и окружающая безопасность. Желание иностранцев развивать свой бизнес в Крыму для нас играет очень важную роль, я бы даже сказал, это добрый знак, — определенный показатель того, что Крым развивается, и санкционное давление для многих представителей зарубежных компаний теряет свою актуальность», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал ЕС продолжить санкционное давление на Россию.

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