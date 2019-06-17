Кудрово, Ленинградская область, 17 июня, 2019, 11:41 — ИА Регнум. К взрыву и пожару на балконе жилого дома в городе Кудрово под Петербургом привело не срабатывание пиротехники, а неудачный химический эксперимент. Его автором был 16-летний студент петербургского физико-математического лицея № 30, который готовился к городской олимпиаде по химии. Об этом сообщает 17 июня портал 47news.

Https://vk.com/spb_today Машины МЧС на месте ЧП в Кудрово (цитата группы «ДТП и ЧП")

Напомним, в воскресенье, 16 июня, в квартире одного из домов по улице Областной в Кудрово (Всеволожский район Ленобласти) на девятом этаже произошел хлопок и возгорание, площадь которого составила 3 кв. метра. Взрывом выбило стеклопакеты в нескольких окнах. На место происшествия прибыли пожарные, а также медики, которые госпитализировали юношу с ожогами.

Первоначальная версия ЧП — неосторожное обращение с пиротехникой. Однако, как стало известно, инцидент произошел из-за того, что во время проведения химического опыта в рамках самоподготовки к олимпиаде молодой химик неосторожно обошёлся с реактивами, получив ожоги рук, груди и лица.