Вашингтон, 17 июня, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Соцсеть Instagram сейчас тестирует систему, которая позволит пользователям соцсети восстанавливать доступ к взломанным аккаунтам в упрощённом порядке. Об этом 17 июня сообщил портал Engadget.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Приложение Instagram

При совершении процедуры восстановления пользователям нужно будет указать адрес электронной почты или номер телефона, после этого система вышлет им шестизначный код, использовать который можно будет только для восстановления доступа к аккаунту с этого же устройства.

Стоит отметить, что если злоумышленники изменят имя аккаунта, система поставит временную блокировку и его никто не сможет занять. Таким образом, пользователи смогут восстановить доступ даже в этом случае.

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Напомним, сегодня пользователи, лишившиеся доступа к аккаунту, должны обратиться к администрации сервиса с соответствующим запросом. Если новая система будет запущена, они смогут восстановить доступ в автоматическом режиме, без обращения в службу безопасности Instagram.