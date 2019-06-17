Березники, Пермский край, 17 июня, 2019, 11:29 — ИА Регнум. В городе Березники Пермского края открылся «Городской шахматный клуб». Об этом 17 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Гурьянов Шахматный клуб Березников

Как отметил президент клуба, мастер спорта по шахматам Дмитрий Исаков, данное событие стало знаковым для города, а также для всего края, так как его появление будет способствовать появлению нового поколения шахматистов.

«Шахматный клуб — это, прежде всего, возможность проведения турниров на регулярной основе. Любая теоретическая подготовка игроков — это очень важный элемент в становлении спортсмена, но без постоянной практики высокого уровня игры добиться просто невозможно», — подчеркнул Исаков.

«Стоит отметить, что помещение для шахматного клуба было предоставлено администрацией города, при личном содействии мэра Сергея Дьякова», — отметил Исаков.

Глава шахматного клуба также отметил серьезные трудности в данном начинании: фактически шахматисты города предоставлены сами себе, спортивный комитет Березников не оказывает поддержки подобным инициативам, которые осуществляются благодаря подвижничеству энтузиастов.

«К сожалению, стоит признать, что спортивный комитет города не принимает участия в развитии шахматного спорта, в частности, дети вынуждены выезжать на региональные и общероссийские соревнования за свой счет, не все это могут себе позволить. В целом функционирование шахмат в Березниках спорткомитетом не поддерживается и осуществляется за счет активности самих спортсменов, которым небезразлична судьба любимой игры. Тем не менее мы надеемся, что ситуация изменится», — резюмировал глава клуба.

Напомним, открытие «Городского шахматного клуба» в Березниках является знаковым событием в истории города. Фактически клуб стал первым учреждением для профессиональных спортсменов за последние годы. Мероприятие было приурочено к 100-летнему юбилею известного шахматиста Бориса Шапошникова, становившегося чемпионом города 11 раз.