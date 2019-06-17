Обнинск, Калужская область, 17 июня, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Титул чемпионок Европы по пляжному волейболу в возрастной категории U-18 (игроки не старше 2002 года рождения), который прошел в Австрии, завоевали 16 июня волейболистки из Калужской области Мария Бочарова и Елизавета Губина.

Скриншот социальной сети «ВКонтакте». Чемпионки Европы по пляжному волейболу Мария Бочарова и Елизавета Губина

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по информации волейбольного клуба «Обнинск», воспитанницы спортклуба из первого наукограда России Бочарова/Губина, в решающем матче с испанками Морено/Вергара одержали победу со счетом 2:1 (18:21, 21:14, 16−14).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня женская сборная России по волейболу одержала победу над сборной Южной Кореи в первом матче четвёртого этапа Лиги наций, который проходит в итальянской Перудже. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 15:25, 25:20, 25:17).

Читайте также: Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в Лиге наций