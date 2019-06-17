Пекин, 17 июня, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Продажи экскаваторов упали у всех ключевых производителей этой техники в мае текущего года впервые за 34 месяца, сообщает агентство Синьхуа.

Экскаватор

Двадцать пять ведущих производителей экскаваторов Китая в общей сложности продали 18 897 единиц техники в прошедшем месяце, что на 2,2% ниже, чем за тот же период годом ранее, если верить данным Китайской ассоциации строительной техники.

Из них 16 717 экскаваторов были проданы на внутреннем рынке, что на 6% ниже, чем годом ранее. Экспорт взлетел на 41,4% и составил 2153 единицы. За первые пять месяцев 2019 года было продано 122 086 экскаваторов, что на 15,2% ниже, чем годом ранее.

Отметим, что за 2018 год в Китае было продано 203 420 экскаваторов, что на 45% больше, чем годом ранее, сообщили в ассоциации. Продажи строительной техники маркируют рост или падение в области строительства, добычи и развития инфраструктуры.