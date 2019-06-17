Анкара, 17 июня, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон в интервью американскому арабоязычному телеканалу «Аль-Хурра», заявил, что Москва пытается подорвать отношения США и Турции, играя на разногласиях двух стран в вопросе С-400. Он также сказал, что США продолжат развивать отношения с Турцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Эрик Пахон отметил, что Россия пытается внести раскол в НАТО, но это ей не удастся. Он подчеркнул: «Турция и США продолжат поддерживать свои союзнические отношения, которые насчитывают почти 70 лет». Представитель Пентагона по НАТО и Европе полковник Майк Эндрюс также заявил, что США высоко оценивают стратегические отношения с Турцией. Майк Эндрюс продолжил: «США наладили с Турцией многостороннее сотрудничество. Обе страны проводят совместные военные учения, например, «Анатолийский орел». Взаимодействие с Турцией не ограничивается программой F-35». По его словам, если Турция в ближайшее время решит расторгнуть контракт по закупку С-400, США могут изменить принятые ранее решения.