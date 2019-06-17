Ярославль, 17 июня, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков на общегородском совещании заявил об увольнении директора муниципального предприятия «Управляющая дирекция города Ярославля» Виктора Денисова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как сообщало ранее ИА REGNUM, управляющая компания находится в тяжелой финансовой ситуации — у нее большие долги перед поставщиками услуг и ресурсоснабжающими организациями. Ряд домов в Ярославле уже отказались от ее услуг. Жители дома №55 на улице Ньютона собирали деньги на зарплату уборщику мусора, а в доме №190 на улице Суздальской мусором оказались забиты мусоропроводы — его никто не вывозил. О последней ситуации и рассказал на совещании Владимир Волков.

«Мало того, у вас звонкое имя «муниципальная управляющая компания». Вы это имя просто стерли и уничтожили. Люди, которые в этом доме проживают в течение недели не видели ни тех, кто убирает мусор, и вас тоже», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Объяснение, что мусор уже вывезен, не устроило мэра.

«Спасибо» за такую работу. Очень неприятно такие моменты озвучивать. Полгода назад вы бодро рапортовали, что ни долгов не будет, ничего, результат вашей работы — рост долгов по вашей управляющей компании и доведение до коллапса в конкретном доме. Свободны», — сказал на совещании Виктору Денисову Владимир Волков.

Что будет дальше с «Управляющей дирекцией», пока неясно.