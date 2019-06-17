Тегеран, 17 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Заместитель министра энергетики Ирана Гасем Тагизаде Хамеси заявил, что Иран и Афганистан разработали и подписали план «оптимального» использования приграничной реки Хирманд. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Река Гильменд. Афганистан

По словам чиновника, жители иранской провинции Систан и Белуджистан и афганской Нимроз будут одними из первых, кто получит выгоду от данного соглашения. Оно предусматривает установление измерительных приборов на реке Хирманд для предотвращения ее высыхания и предотвращения нарушений в ее рациональном использовании.

В последние годы Иран испытывает острую нехватку воды в своих юго-восточных провинциях. По мнению иранской стороны, это отчасти связано с нарушениями использования реки Хирманд Кабулом. В результате, на иранской территории река высыхает почти на 10 месяцев каждый год. Гасем Тагизаде Хамеси выразил надежду на то, что отныне с этим будет покончено.