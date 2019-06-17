Улан-Удэ, 17 июня, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Бурятии на выходных, 15−16 июня, зафиксировано семь лесных пожаров, один из которых оказался крупным. Об этом сообщили ИА REGNUM в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Крупный пожар на территории Заиграевского района, обнаруженный ещё 14 июня, был локализован 16 июня. Площадь пожара составила 1300 гектаров. По состоянию на утро 17 июня ведутся работы по дотушиванию локализованного очага.

«Лесной пожар произошел по вине местного населения, тушение осложнялось порывистым ветром», — отметили в РАЛХ.

Всего на тушении работали почти триста человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано более 55 единиц лесопожарной и тяжелой техники.

Помимо этого, были ликвидированы или локализованы пожары в Заиграевском, Тарбагатайском и Прибайкальском районах Бурятии. В результате возгораний выгорело до 1537 гектаров леса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля на большей части территории Бурятии действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ.

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