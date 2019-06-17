Астана, 17 июня, 2019, 10:46 — ИА Регнум. На набережной реки Ишим в Нур-Султане планируют построить мост с двумя 42-этажными башнями. Об этом сообщили в управлении архитектуры и градостроительства города.

(сс) Vmenkov Река Ишим в Нур-Султане

Новый объект TriathlonTowers планируется расположить в районе «Триатлон парка». Мост соединит два берега пешеходно-транспортной и велотранспортной сетью. Кроме того, на реке Ишим будет сформирован новый водный вокзал.

В управлении добавили, что в архитектуре проекта заложена философия объединения общества и природы. Автором проекта является лондонское архитектурное бюро компании BENOY LTD.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нур-Султане планируют построить здание Всемирного торгового центра. В конце января 2019 года проект строительства одобрил бывший президент республики Нурсултан Назарбаев.