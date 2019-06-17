Пекин, 17 июня, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Курс китайской валюты вновь ослаб, опустившись до отметки 6,8940 юаня за доллар США, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Очередное падение курса составило три базисных пункта по отношению к показателю 14 июня, когда курс юаня составлял 6,8937 юаня за доллар США. Тогда падение также было незначительным, однако негативная тенденция сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня подает вот уже несколько последних недель. Некоторые эксперты считают, что это реакция Поднебесной на развязанные со стороны США торговые войны. Власти Китая это всячески отрицают.