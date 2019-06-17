Хельсинки, 17 июня, 2019, 10:47 — ИА Регнум. Граждане Ирака и России составляют наиболее многочисленные группы переселенцев в Финляндии. Об этом говорится в сообщении финского государственного центра статистики.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

В 2018 году больше всего мигрантов прибыло из Ирака — 1797 человек. Из России прибыли 1240 человек.

Всего за год в страну въехали 31,1 тыс. человек, что на 19% меньше прошлогоднего показателя. Число приезжих тем не менее превысило число тех, кто покинул страну.

Финляндия прирастает численностью за счет мигрантов на протяжении нескольких лет. Так, с начала 2019 года в страну прибыло 9,1 тыс. человек, а выехало — чуть более 4 тыс. человек. Население страны составляет примерно 5,5 млн человек.

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