Москва, 17 июня, 2019, 10:32 — ИА Регнум. В России в 2018 году количество компаний-банкротов приблизилось к «естественному уровню. Но в I квартале 2019 года рост числа обанкротившихся компаний возобновился. Такие данные представил Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкротство

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Основные причины — стагнация экономики, кризис неплатежей, санация или отзыв лицензий у банков. По данным исследования, из-за санации происходит 50−100 новых корпоративных банкротств.

Больше всего компаний-банкротов отмечено в строительстве, коммерческих услугах, сельском хозяйстве и машиностроении, снижается — в электроэнергетике. Не изменилась интенсивность банкротств в торговле, пищевой промышленности, транспорте, связи и металлургии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018 году должники стали чаще пользоваться процедурой банкротства. Количество граждан и ИП — банкротов выросло на 47% по сравнению с 2017 годом, с 29,8 до 44 тыс. человек.

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